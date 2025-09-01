A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO REGGIO EMILIA-ALLACCIAMENTO A22 VERSO BOLOGNA

Roma, 1 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e l’allacciamento A22 Brennero-Modena, verso Bologna.

Di conseguenza, l’area di parcheggio Calvetro ovest, situata nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

– verso Bologna: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Modena nord;

– verso la A22: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A22 a Campogalliano.