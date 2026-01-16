A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO REGGIO EMILIA-ALLACCIAMENTO A22 VERSO BOLOGNA
Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e l’allacciamento A22 Brennero-Modena, verso Bologna.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Calvetro ovest”, situata nel suddetto tratto.
Si precisa che la stazione di Reggio Emilia sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto:
verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Modena nord;
verso la A22, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A22 a Campogalliano;
per la chiusura dell’entrata di Reggio Emilia:
verso Bologna: Modena nord;
verso Milano: Terre di Canossa Campegine.