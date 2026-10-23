A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO REGGIO EMILIA-ALLACCIAMENTO A22 BRENNERO-MODENA VERSO BOLOGNA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO REGGIO EMILIA-ALLACCIAMENTO A22 BRENNERO-MODENA VERSO BOLOGNA
Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 26 alle 5:00 di martedì 27 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emila e l’allacciamento A22 Brennero-Modena, verso Bologna.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’allacciamento con la A22 del Brennero, direzione Verona/Brennero. L’area di parcheggio “Calvetro ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 19:00-5:00.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Modena nord;
verso la A22, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A22 a Campogalliano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.