A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PONTECORVO-CEPRANO VERSO ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PONTECORVO-CEPRANO VERSO ROMA
Roma, 22 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontecorvo e Ceprano, verso Roma.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontecorvo, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in A1 alla stazione di Ceprano, verso Roma.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.