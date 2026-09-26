A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO POMIGLIANO VILLA LITERNO-ACERRA AFRAGOLA VERSO NAPOLI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO POMIGLIANO VILLA LITERNO-ACERRA AFRAGOLA VERSO NAPOLI
Roma, 26 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pomigliano Villa Literno e Acerra Afragola, verso Napoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Pomigliano Villa Literno, percorrere la SS7 bis verso Villa Literno, uscire a Giugliano, immettersi sulla SP335 e sulla SP ex SS162 NC e rientrare in A1 ad Acerra Afragola, verso Napoli.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.