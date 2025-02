A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PARMA-TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE VERSO BOLOGNA

Roma, 23 febbraio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 6:00 di giovedì 27 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Parma e Terre di Canossa Campegine, verso Bologna. Si precisa che la stazione di Parma sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Milano. L’area di servizio San Martino ovest, situata nel suddetto tratto sarà chiusa dalle 20:00 di mercoledì 26 alle 6:00 di giovedì 27 febbraio. In alternativa, si consiglia: -per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Parma, percorrere la SS9 e la SP39 ed entrare in A1alla stazione di Terre di Canossa Campegine; -per la chiusura dell’entrata di Parma verso Bologna/Milano: Terre di Canossa Campegine o Fidenza sulla stessa A1 o Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia. .