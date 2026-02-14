A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PARMA-ALLACCIAMENTO A15 VERSO MILANO
Roma, 14 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Parma e l’allacciamento A15 Parma-La Spezia, verso Milano.
Si precisa che la stazione di Parma sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Parma, percorrere la viabilità ordinaria: SP343E, SS9 Var, SS9 ed entrare sulla A15 Parma-La Spezia alla stazione di Parma ovest, per poi immettersi in A1 e riprendere il proprio itinerario in direzione di Milano;
per la chiusura di Parma, verso Milano: Fidenza, sulla stessa A1, o Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia;
per la chiusura di Parma, verso Bologna: Terre di Canossa Campegine, sulla stessa A1