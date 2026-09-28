A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PARMA-ALLACCIAMENTO A15 PARMA-LA SPEZIA

Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 30 settembre alle 5:00 di giovedì 1 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Parma e l’allacciamento A15 Parma-La Spezia, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Parma sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si coniglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Parma, percorrere la SP343E, la SS9 Var e la SS9 ed entrare in A15 alla stazione di Parma ovest, per poi immettersi in A1, in direzione Milano;

per la chiusura dell’entrata di Parma, verso Milano: Fidenza, sulla stessa A1, o Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia;

per la chiusura dell’entrata di Parma, verso Bologna: Terre di Canossa Campegine.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.