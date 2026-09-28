A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ORVIETO-ORTE VERSO ROMA

Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere spartitraffico del ponte “su fiume Tevere – località Santa Maria” e per lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 1 alle 6:00 di venerdì 2 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Orvieto e Orte, verso Roma.

Di conseguenza, le stazioni di Orvieto e di Attigliano saranno chiuse in entrata verso Roma.

Le aree di servizio “Tevere ovest” e “Giove ovest”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse con orario 21:00 6:00, mentre le aree di parcheggio dedicate ai veicoli pesanti saranno chiuse a partire dalle 18:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria a Orvieto, percorrere la SP71 verso Montefiascone, la SS2 Cassia, in direzione Viterbo, la SS675 e rientrare in A1 alla stazione di Orte.

Si precisa che, per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla viabilità ordinaria SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo;

per le lunghe percorrenze, uscire alla stazione di Valdichiana, seguire le indicazioni per Perugia, sul Raccordo Bettolle-Siena, raggiungere la Superstrada E45 direzione Roma e rientrare in A1 alla stazione di Orte.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.