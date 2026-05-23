A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ORVIETO-ORTE VERSO ROMA

Roma, 23 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire diverse attività, tra le quali lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza in prossimità del cantiere sul ponte “fiume Tevere” e in corrispondenza degli svincoli di entrata e di uscita di Orvieto, di manutenzione cavalcavia “Penna” e lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 26 alle 5:00 di mercoledì 27 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Orvieto e Orte, verso Roma.

Di conseguenza, le stazioni di Orvieto e di Attigliano saranno chiuse in entrata verso Roma; inoltre, la stazione di Attigliano non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Firenze.

Contestualmente saranno chiuse le aree di servizio “Tevere ovest” e “Giove ovest”, situate nel suddetto tratto.

Si precisa che saranno chiusi i parcheggi dedicati ai veicoli pesanti, all’interno delle suddette aree di servizio, dalle 18:00 di martedì 26 e fino alla riapertura delle stesse.

In alternativa, per la chiusura del tratto, si consiglia:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Orvieto, percorrere la SP71 verso Montefiascone, la SS2 Cassia in direzione Viterbo e la SS675 verso Orte, con rientro in A1 alla stazione di Orte;

per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Valdichiana, al km 385+400, seguire le indicazioni per Perugia, lungo il Raccordo Bettolle-Siena, percorrere la Superstrada E45 verso Roma e rientrare in A1 ad Orte.

Si precisa che, per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo.