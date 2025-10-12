A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ORVIETO-ORTE VERSO ROMA

Roma, 12 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione e attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Orvieto e Orte, verso Roma.

Di conseguenza, le stazioni di Orvieto e di Attigliano saranno chiuse in entrata verso Roma.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Orvieto, percorrere la viabilità ordinaria: SP71 verso Montefiascone, SS2 Cassia in direzione Viterbo, SS675 direzione Orte e rientrare in A1 alla stazione di Orte.

Le aree di servizio “Tevere ovest” e “Giove ovest” saranno chiuse nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00 e non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Alviano ovest”.

Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai mezzi pesanti, all’interno delle suddette aree di servizio, dalle 18:00 di mercoledì 15 e fino alla riapertura delle stesse.