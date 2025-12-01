A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ORVIETO-FABRO VERSO FIRENZE

Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 2 alle 6:00 di mercoledì 3 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Orvieto e Fabro, verso Firenze. Contestualmente saranno chiuse l’area di servizio “Fabro est” e l’area di parcheggio “Ritorto est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Orvieto, potranno seguire le indicazioni per Orvieto scalo-Ficulle, percorrere la SP Umbro Casentinese verso Fabro scalo e rientrare in A1 alla stazione di Fabro;

i veicoli pesanti, dovranno anticipare l’uscita alla stazione di Orte, al km 491+300, percorrere la E45 verso Perugia, il Raccordo Bettolle-Siena e rientrare in A1 a Valdichiana.