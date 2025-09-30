A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ORVIETO-FABRO VERSO FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ORVIETO-FABRO VERSO FIRENZE
Roma, 30 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Orvieto e Fabro, verso Firenze.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Fabro est”, situata nel suddetto tratto, mentre l’area di parcheggio “Ritorto est”, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
-per i veicoli leggeri: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Orvieto, seguire le indicazioni per Orvieto scalo-Ficulle, percorrere la SP Umbro Casentinese verso Fabro scalo e rientrare in A1 alla stazione di Fabro;
-per i veicoli pesanti: anticipare l’uscita alla stazione di Orte, al km 491+300, percorrere la E45 verso Perugia, il Raccordo Bettolle-Siena e rientrare in A1 a Valdichiana.