A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ORVIETO-FABRO VERSO FIRENZE

Roma, 28 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 31 marzo alle 5:00 di mercoledì 1 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Orvieto e Fabro, verso Firenze. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Fabro est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Orvieto, percorrere la SS205 verso Orvieto Scalo, immettersi sulla SS71 Umbro Casentinese in direzione Ficulle/Fabro Scalo e rientrare in A1 alla stazione di Fabro;

per le lunghe percorrenze e per i veicoli pesanti, anticipare l’uscita alla stazione di Orte, al km 491+300, percorrere la SS675 in direzione Terni, immettersi sulla E45 verso Perugia, proseguire sul Raccordo Perugia-Bettolle e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.