A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ORVIETO-ATTIGLIANO VERSO ROMA
Roma, 30 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Orvieto e Attigliano, verso Roma.
L’area di servizio “Tevere ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00.
Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti dalle 18:00 e fino alla riapertura della stessa.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Orvieto, percorrere la SP71 in direzione Montefiascone, la SS2 Cassia in direzione Viterbo e successivamente la SS675 in direzione Orte con rientro in autostrada alla stazione di Orte.