A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ORTE-MAGLIANO SABINA VERSO ROMA/NAPOLI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ORTE-MAGLIANO SABINA VERSO ROMA/NAPOLI
Roma, 29 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 30 settembre alle 6:00 di mercoledì 1 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Orte e Magliano Sabina, verso Roma/Napoli.
L’area di parcheggio “Sabina ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Orte, seguire le indicazioni per Roma percorrendo la SP315 per Orte Scalo-Gallese-Borghetto, immettersi poi sulla SP150 verso Magliano Sabina e rientrare in A1 alla stazione di Magliano Sabina, in direzione Roma/Napoli;
per le lunghe percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Orte, percorrere la SP151 verso Orte-Viterbo, la SS675 verso Viterbo la SS2 Cassia con direttrice Roma, fino a raggiungere il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) ed entrare poi in A1 verso Napoli.