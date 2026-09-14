A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO NAPOLI CENTRO DIREZIONALE-ALLACCIAMENTO A3 VERSO NAPOLI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO NAPOLI CENTRO DIREZIONALE-ALLACCIAMENTO A3 VERSO NAPOLI
Roma, 14 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 17 alle 6:00 di venerdì 18 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Napoli Centro Direzionale e l’allacciamento A3 Napoli-Pompei-Salerno, verso Napoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Napoli Centro Direzionale, chi è diretto a Napoli potrà seguire le indicazioni per SS162 Dir, mentre chi è diretto verso Salerno potrà proseguire in direzione San Giovanni ed entrare in A3.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.