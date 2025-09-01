A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO NAPOLI CENTRO DIREZIONALE-ALLACCIAMENTO A3 NAPOLI-SALERNO VERSO NAPOLI
Roma, 1 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 6:00 di giovedì 4 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra il Nodo Napoli Centro Direzionale e l’allacciamento con la A3 Napoli-Salerno, verso Napoli.
In alternativa, si consiglia:
-verso Napoli: dopo l’uscita obbligatoria a Napoli Centro Direzionale, percorrere la SS162dir verso Napoli da cui raggiungere la viabilità cittadina.
-verso Salerno: percorrere la A30 Caserta-Salerno.