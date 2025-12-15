A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MODENA SUD-VALSAMOGGIA VERSO BOLOGNA

Roma, 15 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 16 alle 5:00 di mercoledì 17 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena sud e Valsamoggia, verso Bologna.

L’area di parcheggio “Castelfranco ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP623 via Modenese, SP623 via Vignolese, Strada Provinciale Nuova Pedemontana, SP569 Nuova Bazzanese e rientrare in A1 alla stazione di Valsamoggia.