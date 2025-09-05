A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MODENA SUD-VALSAMOGGIA VERSO BOLOGNA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MODENA SUD-VALSAMOGGIA VERSO BOLOGNA
Roma, 5 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 8 alle 5:00 di martedì 9 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena sud e Valsamoggia, verso Bologna.
Nella stessa notte, ma a partire dalle 19:00, sarà chiusa l’area di parcheggio “Castelfranco Ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Modena sud, percorrere la SP623, la SP569 e entrare in A1 dalla stazione di Valsamoggia.