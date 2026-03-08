A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MODENA SUD-VALSAMOGGIA VERSO BOLOGNA
Roma, 8 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena sud e Valsamoggia, verso Bologna.
Si precisa che l’area di parcheggio “Castelfranco ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 19:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 marzo.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP623 via Modenese, SP623 via Vignolese, SP Nuova Pedemontana, SP569 Nuova Bazzanese e rientrare in A1 alla stazione di Valsamoggia.