A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MODENA SUD-MODENA NORD VERSO MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MODENA SUD-MODENA NORD VERSO MILANO
Roma, 10 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 13 settembre, sarà chiuso il tratto tra Modena sud e Modena nord verso Milano.
In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena sud, di percorrere la viabilità ordinaria: SP623 Vignolese, SS12 Via Nuova Estense, Tangenziale nord Giosué Carducci, SS9 Via Emilia, Tangenziale nord Luigi Pirandello, viale Virgilio e rientrare in A1 alla stazione di Modena nord.