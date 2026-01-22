A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MODENA SUD-MODENA NORD VERSO MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MODENA SUD-MODENA NORD VERSO MILANO
Roma, 22 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione giunti del ponte “SS9 via Emilia”, dalle 22:00 di domenica 25 alle 5:00 di lunedì 26 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena sud e Modena nord, verso Milano.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP623 Vignolese, SS12 via Nuova Estense, Tangenziale nord Giosuè Carducci, SS9 via Emilia, Tangenziale nord Luigi Pirandello fino all’uscita 15, viale Virgilio e rientrare in A1 alla stazione di Modena nord.