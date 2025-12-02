A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MODENA NORD-MODENA SUD VERSO BOLOGNA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MODENA NORD-MODENA SUD VERSO BOLOGNA
Roma, 2 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire la rimozione di un cantiere permanente, dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena nord e Modena sud, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena nord, percorrere la viabilità ordinaria: viale Virgilio, Tangenziale nord Luigi Pirandello, SS9 via Emilia, Tangenziale nord Giosuè Carducci, SS12 via Nuova Estense, SP623 Vignolese e rientrare in A1 alla stazione di Modena sud.