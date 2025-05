A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MODENA NORD-MODENA SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 12 maggio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 14 alle 5:00 di giovedì 15 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena nord e Modena sud, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione Modena nord, percorrere viale Virgilio, Tangenziale nord Luigi Pirandello, SS724, SS9 via Emilia, Tangenziale nord Giosuè Carducci, SS12 via Nuova Estense, SP623 Vignolese con rientro in A1 alla stazione di Modena sud.