A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MELEGNANO-LODI VERSO BOLOGNA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MELEGNANO-LODI VERSO BOLOGNA
Roma, 10 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di posa cavi, dalle 23:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Melegnano e Lodi, verso Bologna.
L’area di servizio “San Zenone ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Melegnano, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP40 verso Melegnano, SS9 via Emilia in direzione Lodi, SP235 verso Sant’Angelo Lodigiano e rientrare in A1 verso Bologna alla stazione di Lodi.