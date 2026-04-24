A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MELEGNANO-LODI VERSO BOLOGNA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MELEGNANO-LODI VERSO BOLOGNA
Roma, 24 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di posa cavi, dalle 23:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Melegnano e Lodi, verso Bologna.
L’area di servizio “San Zenone ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 22:00-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Melegnano, percorrere la viabilità ordinaria: SP40, SS9, SP235 e rientrare in A1 verso Bologna alla stazione di Lodi.