A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MELEGNANO-ALLACCIAMENTO A50 TANGENZIALE OVEST VERSO MILANO
Roma, 20 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Melegnano e l’allacciamento A50 Tangenziale ovest, verso Milano.
In alternativa si consiglia:
verso Milano e A51 Tangenziale est, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Melegnano, percorrere la viabilità ordinaria: SP40 verso Melegnano, SS9 via Emilia in direzione Milano ed entrare sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) allo svincolo di San Donato;
verso A50 Tangenziale ovest, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Melegnano, percorrere la viabilità ordinaria: SP40 verso Carpiano, SS412 della Val Tidone in direzione Opera/Milano ed entrare in A50 Tangenziale ovest.