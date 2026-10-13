A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LODI-CASALPUSTERLENGO VERSO BOLOGNA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LODI-CASALPUSTERLENGO VERSO BOLOGNA
Roma, 13 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 16 alle 5:00 di sabato 17 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lodi e Casalpusterlengo, verso Bologna.
Si precisa che la stazione di Lodi sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Milano.
In alternativa, si consiglia:
per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lodi, percorrere la viabilità ordinaria: SP235, SS9, SP234 e rientrare in A1 alla stazione di Casalpusterlengo;
per la chiusura dell’entrata di Lodi verso Bologna: Casalpusterlengo;
per la chiusura dell’entrata di Lodi verso Milano: Melegnano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.