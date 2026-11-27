A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LODI-BASSO LODIGIANO VERSO BOLOGNA

Roma, 27 novembre 2026- Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 21:00 di lunedì 30 novembre alle 5:00 di martedì 1 dicembre, per consentire lavori di posa cavi, sarà chiuso il tratto compreso tra Lodi e Basso Lodigiano, verso Bologna.

Si precisa che, anche per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, le stazioni di Lodi e di Casalpusterlengo saranno contestualmente chiuse in entrata in entrambe le direzioni; l’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lodi, percorrere la SP235 verso Lodi e la SS9 via Emilia in direzione Guardamiglio e rientrare in A1, verso Bologna, alla stazione di Basso Lodigiano;

per la chiusura dell’entrata di Lodi e Casalpusterlengo, verso Bologna, entrare alla stazione di Basso Lodigiano;

per la chiusura dell’entrata di Lodi e Casalpusterlengo, verso Milano, entrare a Melegnano, sulla stessa A1, o alla stazione di Vizzolo Predabissi, sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.