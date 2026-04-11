A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LODI-BASSO LODIGIANO VERSO BOLOGNA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LODI-BASSO LODIGIANO VERSO BOLOGNA
Roma, 11 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di posa cavi, dalle 23:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Lodi e Basso Lodigiano, verso Bologna.
Si precisa che le stazioni di Lodi e di Casalpusterlengo saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni.
L’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lodi, percorrere la viabilità ordinaria: SP235 verso Lodi, SS9 via Emilia in direzione Guardamiglio ed entrare in A1 verso Bologna alla stazione di Basso Lodigiano;
per la chiusura dell’entrata di Lodi e di Casalpusterlengo, verso Bologna: Basso Lodigiano;
per la chiusura dell’entrata di Lodi e di Casalpusterlengo, verso Milano: Melegnano, sulla stessa A1, o Vizzolo Predabissi, sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano.