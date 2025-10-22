A1 MILANO NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LODI-ALLACCIAMENTO A58 TEEM VERSO MILANO
Roma, 22 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lodi e l’allacciamento con la A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Milano.
Si precisa che la stazione di Lodi sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.
L’area di servizio “San Zenone est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto:
verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lodi, percorrere la viabilità ordinaria: SP235 verso Lodi, SS9 via Emilia in direzione Tavazzano-Melegnano e rientrare in A1 a Melegnano;
verso la A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lodi, percorrere la viabilità ordinaria: SP235 verso Lodi, SS9 via Emilia in direzione Tavazzano-Melegnano ed entrare in A58 alla stazione di Vizzolo Predabissi;
per la chiusura dell’entrata di Lodi, verso Milano: Melegnano, sulla stessa A1;
per la chiusura dell’entrata di Lodi, verso la A58 TEEM: Vizzolo Predabissi, sulla A58 TEEM;
per la chiusura dell’entrata di Lodi, verso Bologna: Casalpusterlengo, sulla stessa A1.