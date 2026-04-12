A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LODI-ALLACCIAMENTO A58 TEEM VERSO MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LODI-ALLACCIAMENTO A58 TEEM VERSO MILANO
Roma, 12 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di posa cavi, dalle 23:00 di mercoledì 15 alle 5:00 di giovedì 16 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Lodi e l’allacciamento con la A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Milano.
Si precisa che la stazione di Lodi sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
L’area di servizio “San Zenone est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lodi, percorrere la viabilità ordinaria: SP235 verso Lodi, SS9 via Emilia in direzione Tavazzano/Melegnano e rientrare in A1 alla stazione di Melegnano.
Chi è diretto verso la A58 TEEM, dopo l’uscita a Lodi, potrà percorrere la SP235 verso Lodi, la SS9 via Emilia in direzione Tavazzano/Melegnano ed entrare in A58 TEEM alla stazione di Vizzolo Predabissi;
per la chiusura di Lodi, verso Milano: Melegnano, sulla stessa A1;
per la chiusura di Lodi, verso la A58 TEEM: Vizzolo Predabissi, sulla A58;
per la chiusura di Lodi, verso Bologna: Casalpusterlengo, sulla stessa A1.