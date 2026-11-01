A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO INCISA REGGELLO-VALDARNO VERSO ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO INCISA REGGELLO-VALDARNO VERSO ROMA
Roma, 1 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività propedeutiche alla realizzazione del bacino di espansione del fiume Arno, dalle 22:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Incisa Reggello e Valdarno, verso Roma.
Di conseguenza, nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “San Giovanni ovest”, mentre l’area di servizio “Arno ovest”, sarà chiusa con orario 21:00-5:00.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire le indicazioni per Figline Valdarno, percorrere la SS69 San Giovanni-Montevarchi e rientrare in A1 alla stazione di Valdarno;
per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Firenze Impruneta, al km 295+500 della A1, percorrere il Raccordo Siena-Bettole (SS715), seguire le indicazioni per Siena e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.