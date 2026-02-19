A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO INCISA REGGELLO-FIRENZE SUD VERSO FIRENZE

Roma, 19 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze sud, verso Firenze. L’area di servizio “Chianti est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-per le brevi percorrenze: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Firenze sud;

-per le lunghe percorrenze: si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Valdichiana, al km 385+400, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Impruneta.