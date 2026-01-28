A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO INCISA REGGELLO-FIRENZE SUD VERSO FIRENZE

Roma, 28 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di sabato 31 gennaio alle 6:00 di domenica 1 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze sud, verso Firenze.

L’area di servizio “Chianti est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Firenze sud.