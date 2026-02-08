A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO INCISA REGGELLO-FIRENZE SUD VERSO FIRENZE

Roma, 8 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze sud, verso Firenze. L’area di servizio “Chianti est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.

In alternativa si consiglia:

per itinerari di breve percorrenza, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Firenze sud;

per itinerari di lunga percorrenza, si consiglia di uscire alla stazione di Valdichiana, seguire le indicazioni per Siena, prendere il Raccordo Siena-Bettolle (SS 326) e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Impruneta.