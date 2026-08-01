A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO IL TRATTO CEPRANO-FROSINONE VERSO ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO IL TRATTO CEPRANO-FROSINONE VERSO ROMA
Roma, 1 agosto 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 4 alle 5:00 di mercoledì 5 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, verso Roma.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ceprano, percorrere la SS6 Casilina verso Frosinone/Roma e rientrare in A1 a Frosinone.