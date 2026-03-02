A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GUIDONIA MONTECELIO-ALLACCIAMENTO A24 VERSO NAPOLI
Roma, 2 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Guidonia Montecelio e l’allacciamento A24 Roma-Teramo, verso Napoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Guidonia Montecelio, percorrere la SP28b verso Roma, la SS5 via Tiburtina, immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), proseguire sulla D19 Diramazione Roma sud e seguire le indicazioni per A1/Napoli.
In ulteriore alternativa, percorrere la D18 Diramazione Roma nord verso Roma fino a raggiungere il G.R.A. e immettersi sulla D19 Diramazione Roma sud verso la A1/Napoli.