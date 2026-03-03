A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FROSINONE-FERENTINO VERSO ROMA
Roma, 3 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 6 alle 5:00 di sabato 7 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Frosinone e Ferentino, verso Roma.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Frosinone, percorrere la SP156 via dei Monti Lepini, la SS6 Casilina verso Roma e rientrare in A1 alla stazione di Ferentino.