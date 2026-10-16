A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FIRENZE SUD-INCISA REGGELLO VERSO ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FIRENZE SUD-INCISA REGGELLO VERSO ROMA
Roma, 16 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ampliamento del tratto, dalle 22:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello, verso Roma.
Nella stessa notte, ma con due ore di anticipo, sarà chiusa l’area di servizio ” Chianti ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, seguire la segnaletica gialla indicante “Roma” e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.