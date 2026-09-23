A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FIRENZE SUD-INCISA REGGELLO VERSO ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FIRENZE SUD-INCISA REGGELLO VERSO ROMA
Roma, 23 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di sabato 26 alle 6:00 di domenica 27 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello, verso Roma, per consentire attività propedeutiche all’ampliamento del tratto.
L’area di servizio “Chianti ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, percorrere la viabilità ordinaria seguendo la segnaletica gialla indicante “Roma” e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello;
per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Firenze Impruneta, al km 295+500, seguire le indicazioni per Siena, percorrere il Raccordo Siena-Bettolle (SS715) e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.