A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FIRENZE SUD-INCISA REGGELLO VERSO ROMA
Roma, 4 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di sabato 7 alle 6:00 di domenica 8 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze sud Incisa Reggello, verso Roma.
L’area di servizio “Chianti ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, seguire la segnaletica gialla indicante “Roma” e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello.