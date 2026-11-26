A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FIRENZE SUD-INCISA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 26 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività nell’ambito della realizzazione della terza corsia, dalle 22:00 di sabato 28 alle 5:00 di domenica 29 novembre, sarà chiuso il tratto tra Firenze sud e Incisa Reggello in entrambe le direzioni, Roma e Firenze/Bologna.

Le aree di servizio “Chianti ovest” e “Chianti est”, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Roma e in direzione di Firenze/Bologna, saranno chiuse con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consigliano i seguenti percorsi:

verso Roma:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, seguire la segnaletica di colore giallo indicante “Roma” e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello;

per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Firenze Impruneta, al km 295+500 della A1, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sulla SS715 Raccordo Siena-Bettolle e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana;

verso Firenze/Bologna:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica di colore giallo indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Firenze sud;

per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Valdichiana, al km 385+400 della A1, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sulla SS715 Raccordo Siena-Bettolle e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Impruneta.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.