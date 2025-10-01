A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FIRENZE SUD-INCISA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 1 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di sabato 4 alle 6:00 di domenica 5 ottobre, sarà chiuso il tratto tra Firenze sud e Incisa Reggello in entrambe le direzioni, Roma e Firenze/Bologna, per attività propedeutiche all’ampliamento del tratto.

Le aree di servizio “Chianti ovest” e “Chianti est”, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Roma e in direzione di Firenze/Bologna, saranno chiuse nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00.

In alternativa si consigliano i seguenti percorsi:

verso Roma, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, seguire la segnaletica di colore giallo indicante “Roma” e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello;

verso Firenze/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica di colore giallo indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Firenze sud.