A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FIORENZUOLA-FIDENZA VERSO BOLOGNA
Roma, 1 novembre 2025 – Sulla A1 Milano Napoli, per consentire lavori di posa cavi, dalle 22:00 di martedì 4 alle 5:00 di mercoledì 5 novembre, sarà chiuso il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza, verso Bologna.
Si precisa che la stazione di Fiorenzuola sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.
Nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “Arda ovest”, mentre l’area di parcheggio “Chiaravalle ovest” sarà chiusa dalle 16:00 di martedì 4 alle 5:00 di mercoledì 5 novembre.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Fiorenzuola, percorrere la viabilità ordinaria: SP462R verso Fiorenzuola, SS9 verso Fidenza, SP12 in direzione Soragna e rientrare in A1 alla stazione di Fidenza;
per la chiusura dell’entrata di Fiorenzuola, verso Bologna: Fidenza;
per la chiusura dell’entrata di Fiorenzuola, verso Milano: Piacenza sud;
per la chiusura dell’entrata di Fiorenzuola, verso la A21 Torino-Piacenza-Brescia, entrare alla stazione di Piacenza sud verso Milano e immettersi in A21.