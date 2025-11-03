A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FIDENZA-PARMA VERSO BOLOGNA
Roma, 3 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 5 alle 5:00 di giovedì 6 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fidenza e Parma, verso Bologna.
Si precisa che la stazione di Fidenza sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.
L’area di parcheggio “Fontanellato ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 16:00 di mercoledì 5 alle 5:00 di venerdì 6 novembre.
Inoltre, per chi percorre la A15 Parma-La Spezia e proviene da Sissa Tre Casali, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A1, verso Bologna, di competenza SALT Società Autostrada Ligure Toscana.
In alternativa, si consiglia:
– per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fidenza, percorrere la viabilità ordinaria: SP12, SS9bis, SS9, SS9var, SP343R ed entrare in A1 alla stazione di Parma:
– per la chiusura dell’entrata di Fidenza verso Bologna: Parma; -per la chiusura dell’entrata di Fidenza verso Milano: Fiorenzuola;
– per la chiusura del ramo di immissione da Sissa Tre Casali sulla A1 verso Bologna: proseguire sulla A15 verso La Spezia, uscire a Parma ovest, percorrere la SS9 via Emilia verso Parma, la SP343 R in direzione A1 ed entrare in A1 alla stazione di Parma.