A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FIDENZA-FIORENZUOLA VERSO MILANO

Roma, 23 settembre 2025 Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 26 alle 5:00 di sabato 27 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fidenza e Fiorenzuola, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Fidenza sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna. L’area di parcheggio “Bastelli est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 16:00 di venerdì 26 alle 5:00 di sabato 27 settembre.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fidenza, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP12 verso Fidenza, SS9 bis, SS9, SP462R verso Cortemaggiore e rientrare in A1 alla stazione di Fiorenzuola;

per la chiusura dell’entrata di Fidenza verso Milano: Fiorenzuola;

per la chiusura dell’entrata di Fidenza verso Bologna: Parma.