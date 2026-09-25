A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FIDENZA-FIORENZUOLA VERSO MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FIDENZA-FIORENZUOLA VERSO MILANO
Roma, 25 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 28 alle 5:00 di martedì 29 settembre, sarà chiuso tra Fidenza e Fiorenzuola, verso Milano.
Si precisa che la stazione di Fidenza sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Arda est”; si precisa che l’area di parcheggio “Bastelli est” sarà chiusa con orario 19:00-5:00.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fidenza, percorrere la viabilità ordinaria: SP12, SS9 bis, SS9, SP462R e rientrare in A1 alla stazione di Fiorenzuola, verso Milano;
per la chiusura dell’entrata di Fidenza, verso Milano: Fiorenzuola;
per la chiusura dell’entrata di Fidenza, verso Bologna: Parma;
in ulteriore alternativa, entrare in A15 Parma-La Spezia alla stazione di Parma ovest e immettersi in A1 in direzione Milano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.