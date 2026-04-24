A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FIDENZA-FIORENZUOLA VERSO MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FIDENZA-FIORENZUOLA VERSO MILANO
Roma, 24 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Fidenza e Fiorenzuola, verso Milano.
Si precisa che la stazione di Fidenza sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
L’area di parcheggio “Bastelli est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle ore 19:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 aprile.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fidenza, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP12, SS9 bis, SS9, SP462R e rientrare in A1 alla stazione di Fiorenzuola;
per la chiusura dell’entrata di Fidenza, verso Milano: Fiorenzuola;
per la chiusura dell’entrata di Fidenza, verso Bologna: Parma.
In ulteriore alternativa, entrare sulla A15 Parma-La Spezia alla stazione di Parma ovest e immettersi in A1 in direzione Bologna.